John Bean Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

John Bean Technologies hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei John Bean Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von -0,220 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,01 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 114,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,980 USD. Im Vorjahr waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,80 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 120,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

