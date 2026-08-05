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05.08.2026 06:31:29
John Bean Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
John Bean Technologies hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.
John Bean Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 981,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 933,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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