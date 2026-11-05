|
05.11.2026 06:31:28
John Bean Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
John Bean Technologies hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte John Bean Technologies einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,34 Prozent auf 997,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte John Bean Technologies 1,00 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!