John Bean Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

John Bean Technologies hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte John Bean Technologies einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,34 Prozent auf 997,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte John Bean Technologies 1,00 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at