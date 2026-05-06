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06.05.2026 06:31:29
John Bean Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
John Bean Technologies hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,350 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat John Bean Technologies 936,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 849,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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