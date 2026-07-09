ÅF AB Aktie

ÅF AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836

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09.07.2026 23:07:27

John Deere Farm Equipment Owners Have Right-to-Repair, F.T.C. Says

A settlement by the company with the Federal Trade Commission will allow farmers and local mechanics to make their own fixes, instead of relying on authorized dealers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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