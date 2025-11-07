John Keells gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

John Keells veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,09 LKR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,090 LKR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 88,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 144,76 Milliarden LKR umgesetzt, gegenüber 76,96 Milliarden LKR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at