John Keells Hldg öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

John Keells Hldg hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 466,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 302,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat John Keells Hldg mit einem Umsatz von insgesamt 1,74 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 63,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at