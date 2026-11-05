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05.11.2026 06:31:28
John Keells Hldg präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
John Keells Hldg hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 427,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 480,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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