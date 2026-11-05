John Keells Hldg: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

John Keells Hldg hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 480,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 427,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at