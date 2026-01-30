John Keells Hldg: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

John Keells Hldg äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 408,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 278,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

