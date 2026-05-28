John Keells Hldg stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

John Keells Hldg hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

John Keells Hldg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 466,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 302,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,12 Prozent auf 1,74 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at