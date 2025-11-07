John Keells Hldg stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

John Keells Hldg präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz lag bei 480,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 88,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 255,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

