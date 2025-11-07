John Keells Hldg zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

John Keells Hldg hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

John Keells Hldg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 480,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 88,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 255,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at