John Keells Hldg zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

John Keells Hldg stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

John Keells Hldg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 434,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 381,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at