John Keells öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

John Keells hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 LKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 LKR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,84 Prozent auf 142,09 Milliarden LKR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,76 Milliarden LKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at