John Keells: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

John Keells hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 141,65 Milliarden LKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte John Keells einen Umsatz von 114,15 Milliarden LKR eingefahren.

Redaktion finanzen.at