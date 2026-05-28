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28.05.2026 06:31:29
John Keells verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
John Keells hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,36 LKR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 LKR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,87 Prozent auf 144,89 Milliarden LKR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,51 Milliarden LKR erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,770 LKR gegenüber 0,320 LKR im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 66,63 Prozent auf 528,85 Milliarden LKR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 317,38 Milliarden LKR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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