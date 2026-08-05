SQUEEZE Aktie
WKN DE: A427NC / ISIN: JP3397090006
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05.08.2026 06:00:29
John Lewis chair warns of profit squeeze as trading conditions worsen
Jason Tarry tells staff the department store chain is heading into a period of falling sales and rising costsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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