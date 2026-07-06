John Lewis Aktie
WKN DE: A0M1VV / ISIN: GB0005140404
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06.07.2026 08:00:03
John Lewis dishwasher leak forced buyers into hotels for eight months
My elderly parents’ home was left uninhabitable, and they are owed £3,300 for repairs they had to fund themselvesMy elderly parents spent much of last year dealing with what should have been a straightforward insurance claim after a dishwasher installation by John Lewis caused a leak. Instead, it became a year-long ordeal, marked by repeated failures and an almost total absence of accountability. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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