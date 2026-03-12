John Lewis Aktie
WKN DE: A0M1VV / ISIN: GB0005140404
|
12.03.2026 09:30:57
John Lewis to pay first staff bonus for four years
The department store and Waitrose supermarket owner will give workers a bonus equivalent to an extra week's pay.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
