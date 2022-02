John Malone erweitert Bereichsvorstand

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Die Bechtle AG erweitert das Team der Bereichsvorstände mit John Malone. Der 48-jährige Ire ist seit 2010 Geschäftsführer von Bechtle direct in Irland und übernimmt zum 1. März 2022 eine neu geschaffene Stelle als Bereichsvorstand IT-E-Commerce. In seiner neuen Funktion verantwortet John Malone die Aktivitäten der Direktvertriebssparte in Irland, im südlichen Europa und in Osteuropa. Zudem fallen innerhalb des Geschäftssegments IT-E-Commerce die Vertriebsverantwortung für international tätige Kunden zwischen den europäischen Gesellschaften der Bechtle Gruppe sowie die internationale Herstellerkoordination in seinen Verantwortungsbereich.