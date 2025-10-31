John Marshall Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

John Marshall Bancorp hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,38 USD gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat John Marshall Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,4 Millionen USD im Vergleich zu 28,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at