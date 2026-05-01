John Marshall Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

John Marshall Bancorp lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte John Marshall Bancorp 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 29,4 Millionen USD gegenüber 27,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at