John Marshall Bancorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

John Marshall Bancorp stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte John Marshall Bancorp 0,330 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,49 USD. Im Vorjahr hatte John Marshall Bancorp 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 115,33 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 112,17 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at