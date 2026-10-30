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30.10.2026 06:31:28
John Marshall Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
John Marshall Bancorp ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat John Marshall Bancorp die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat John Marshall Bancorp im vergangenen Quartal 31,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte John Marshall Bancorp 29,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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