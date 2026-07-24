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24.07.2026 06:31:29
John Marshall Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
John Marshall Bancorp hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei John Marshall Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte John Marshall Bancorp einen Umsatz von 28,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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