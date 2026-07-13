John Mattson Fastighetsforetagen Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

John Mattson Fastighetsforetagen Registered lud am 10.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,500 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,3 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte John Mattson Fastighetsforetagen Registered einen Umsatz von 170,3 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at