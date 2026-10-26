John Mattson Fastighetsforetagen Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

John Mattson Fastighetsforetagen Registered lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,27 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte John Mattson Fastighetsforetagen Registered ein EPS von 1,68 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 183,8 Millionen SEK gegenüber 168,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at