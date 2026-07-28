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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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28.07.2026 12:26:35
John Thune Pushes Back on Trump’s Call to Cancel August Recess Over SAVE America Act: ‘Show Me How This Ends’
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