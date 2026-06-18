John Wiley Sons B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

John Wiley Sons B hat am 16.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte John Wiley Sons B 1,25 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat John Wiley Sons B im vergangenen Quartal 447,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte John Wiley Sons B 442,6 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,16 USD. Im Vorjahr waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,06 Prozent auf 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,68 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at