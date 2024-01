Johna Norton to Retire as Lilly Executive Vice President of Global Quality

INDIANAPOLIS , Jan. 25, 2024 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) today announced that Johna Norton , executive vice president of Global Quality, will be retiring after 34 years of service with the company, effective July 31, 2024 . She will continue to serve at full capacity in her Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Zum vollständigen Artikel