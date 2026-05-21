Johnan Academic Preparatory Institute gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Johnan Academic Preparatory Institute lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Johnan Academic Preparatory Institute hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 19,90 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -35,070 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,64 Prozent zurück. Hier wurden 1,27 Milliarden JPY gegenüber 1,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,610 JPY, nach -52,390 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,62 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at