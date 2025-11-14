Johnan Academic Preparatory Institute präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Johnan Academic Preparatory Institute hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Johnan Academic Preparatory Institute 22,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1,71 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnan Academic Preparatory Institute 1,69 Milliarden JPY umgesetzt.

