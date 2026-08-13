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13.08.2026 06:31:29
Johnan Academic Preparatory Institute veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Johnan Academic Preparatory Institute ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Johnan Academic Preparatory Institute die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 21,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -19,070 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 1,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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