Johnan Academic Preparatory Institute veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Johnan Academic Preparatory Institute ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Johnan Academic Preparatory Institute die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 21,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -19,070 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at