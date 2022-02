Johnson: Weitere Sanktionen gegen Moskaus Führungszirkel notwendig

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat angesichts der eskalierenden Lage in der Ukraine die Notwendigkeit weiterer scharfer Sanktionen gegen Moskau betont. Er sei sich mit seinen Amtskollegen aus dem Baltikum und Skandinavien einig, dass "weitere Sanktionen notwendig sind, auch solche, die sich auf (Präsident Wladimir) Putins innersten Kreis konzentrieren", sagte Johnson nach einem Austausch mit mehreren anderen Regierungschefinnen und -chefs am Freitag einer Mitteilung zufolge.

Außerdem betonte der konservative Politiker, es sei dringend notwendig, die Ukraine stärker zu unterstützen. Putins Handeln dürfe niemals normalisiert oder seine Aggressionen gegen die Ukraine als vollendete Tatsache hingenommen werden.

Die EU hatte als Teil eines großen Sanktionspakets, das im Laufe des Freitags in Kraft treten sollte, auch Putin und Außenminister Sergej Lawrow auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Johnson hatte am Donnerstag bereits ein größeres Sanktionspaket auf den Weg gebracht, das insbesondere auf russische Aktivitäten im britischen Finanzsektor abzielte. Außerdem wurden der staatlichen russischen Airline Aeroflot Landungen in Großbritannien untersagt, woraufhin Russland seinen Luftraum für britische Flieger sperrte./swe/DP/ngu