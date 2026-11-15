Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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16.11.2026 00:54:31
Johnson & Johnson buys eye disease biotech for up to $3.3bn
Drugmaker’s potential acquisition of Ollin Biosciences is latest in glut of deals in biotechnology sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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