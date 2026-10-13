Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
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13.10.2026 18:03:47
Johnson & Johnson Stock Falls 5% After Q3 Profit Plunges
(RTTNews) - Johnson & Johnson (JNJ) is down 5.12 percent, losing $13.49 to $250.24 on Monday. The decline follows the healthcare giant's third-quarter results, which showed net earnings plunging 96 percent to $210 million, or $0.09 per share, from $5.15 billion, or $2.12 per share, a year earlier, mainly due to a one-time special charge related to the proposed talc litigation resolution.
Johnson & Johnson is currently trading at $250.24, down from the previous close of $263.73 after opening at $254.56 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $249.83 and $256.18 during the session. Trading volume stands at 2.30 million shares, compared with an average volume of 7.01 million shares.
Third-quarter sales rose 5.9 percent to $25.40 billion from $24.00 billion, while adjusted earnings fell to $6.34 billion, or $2.59 per share, from $6.80 billion, or $2.80 per share. Johnson & Johnson raised its fiscal 2026 adjusted EPS outlook to $11.05-$11.15 and sales guidance to $101.0 billion-$101.4 billion. Shares have traded between $184.66 and $281.07 over the past 52 weeks.
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