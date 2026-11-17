Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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17.11.2026 12:25:10
Johnson & Johnson vs. Novo Nordisk: Steady Uptrend vs. Flat Revenue
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) primarily generates revenue by developing and selling pharmaceutical treatments and medical technology products worldwide.
It recently secured two regulatory approvals for new medical treatments, and it launched a cardiovascular catheter device in the United States.
Novo Nordisk (NYSE:NVO) earns its revenue by developing and producing specialized pharmaceutical therapies for diabetes, obesity care, and rare blood disorders.
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