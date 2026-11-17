Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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17.11.2026 19:30:02
Johnson & Johnson vs. Pfizer: Consistency vs. Volatility in Revenue
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) primarily generates revenue by developing and selling pharmaceutical and medical technology products globally.
It recently entered a definitive agreement to acquire Ollin Biosciences for $2.2 billion upfront, and it received U.S. Food and Drug Administration approval for a new targeted cancer therapy.
Pfizer (NYSE:PFE) primarily generates revenue by developing, manufacturing, and commercializing prescription medicines and vaccines for individuals worldwide.
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