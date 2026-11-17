Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
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18.11.2026 00:27:02
Johnson & Johnson vs. Vertex Pharmaceuticals: Which Healthcare Stock Is a Better Buy for 2027?
Healthcare investors often choose between established stability and high-growth innovation. Determining whether Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) or Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) is the superior choice requires examining their financial health and long-term strategies.
Johnson & Johnson is a diversified giant pivoting toward its most profitable medical technology and innovative medicine segments. Vertex Pharmaceuticals is a specialized biotechnology leader that is successfully diversifying its pipeline beyond its core treatments. Both companies provide unique advantages for investors looking toward 2027.
As a giant among healthcare stocks, the company focuses on its Innovative Medicine and MedTech segments to drive global growth. It distributes medications and devices to retailers, wholesalers, and hospitals, with a strategy centered on oncology, immunology, and neuroscience. Notable collaborations include an exclusive license for Darzalex from Genmab A/S (NASDAQ:GMAB) and a partnership with AbbVie (NYSE:ABBV) to co-commercialize the cancer drug Imbruvica.
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