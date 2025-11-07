Johnson Controls International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Johnson Controls International hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,10 Prozent auf 6,44 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,03 USD beziffert, während im Vorjahr 2,52 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 23,60 Milliarden USD gegenüber 22,95 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at