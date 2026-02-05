Johnson Controls International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Johnson Controls International hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Controls International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,84 Prozent auf 5,80 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at