Johnson Controls International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Johnson Controls International präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,61 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at