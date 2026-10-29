Johnson Controls International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Johnson Controls International lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Controls International noch ein Gewinn pro Aktie von 2,67 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,11 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Milliarden USD in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,68 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 5,03 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,67 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 23,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at