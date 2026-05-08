Johnson Controls International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Johnson Controls International hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Controls International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at