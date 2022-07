Johnson droht konservativen Abgeordneten mit Neuwahl

LONDON (dpa-AFX) - Der schwer in Bedrängnis geratene britische Premierminister Boris Johnson hat den Abgeordneten seiner Konservativen Partei für den Fall einer Revolte mit Neuwahl gedroht. Es werde nur zu einer vorgezogenen Parlamentswahl kommen, wenn "Leute" sein Mandat missachteten, sagte Johnson am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss in London. Der Regierungschef betont stets, er habe mit seinem fulminanten Wahlsieg 2019 ein starkes Mandat erhalten.

Bisher sind mehr als 30 konservative Amtsträger aus Protest gegen Johnson zurückgetreten. Die BBC und die Zeitung "Guardian" berichteten, dass mehrere Minister sowie Fraktionsgeschäftsführer (Chief Whip) Chris Heaton-Harris den Premier zum Rücktritt auffordern wollten. Laut "Times"-Reporter Henry Zeffman ist auch der erst am Dienstagabend ernannte Finanzminister Nadhim Zahawi in der Delegation.

Falls es zur Neuwahl kommt, dürften zahlreiche konservative Abgeordnete ihre Mandate verlieren. Das geht aus Umfragen hervor. Kommentatoren wiesen daher darauf hin, dass Johnson mit der Androhung versuchen könnte, ein neues Misstrauensvotum abzuwehren oder eine solche Abstimmung zu verhindern./bvi/DP/stw