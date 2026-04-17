Johnson Johnson CDR Cibc: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Johnson Johnson CDR Cibc lud am 14.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 CAD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,01 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 31,41 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at