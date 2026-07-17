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17.07.2026 06:31:29
Johnson Johnson CDR Cibc: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Johnson Johnson CDR Cibc hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,31 CAD. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson CDR Cibc ebenfalls ein EPS von 0,310 CAD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35,04 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson CDR Cibc einen Umsatz von 32,88 Milliarden CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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