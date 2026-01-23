|
Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 lud am 21.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 201,17 ARS. Im letzten Jahr hatte Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 einen Gewinn von 93,93 ARS je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 35 300,32 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22 504,64 Milliarden ARS umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 928,98 ARS. Im Vorjahr waren 353,41 ARS je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 119 009,84 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 46,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 81 329,30 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
