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17.04.2026 06:31:29
Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 legte Quartalsergebnis vor
Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 ließ sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 202,28 ARS, nach 319,44 ARS im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 34 120,13 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23 109,82 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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